В Гродно мужчина отобрал у пенсионера бутылку пива

В Гродно 29 мая местный житель 1981 года рождения отобрал у пенсионера 1946 года рождения бутылку пива. Нападавший вцепился в спиртное, оттолкнул потерпевшего и выхватил бутылку, после чего убежал.

Пенсионер сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители оперативно вышли на след нападавшего, похищенное было при нем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 УК – «Грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья потерпевшего».