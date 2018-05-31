В Гродно мужчина отобрал у пенсионера бутылку пива

/ Происшествия
Просмотров: 12 Комментариев: 0

В Гродно 29 мая местный житель 1981 года рождения отобрал у пенсионера 1946 года рождения бутылку пива. Нападавший вцепился в спиртное, оттолкнул потерпевшего и выхватил бутылку, после чего убежал.

Пенсионер сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители оперативно вышли на след нападавшего, похищенное было при нем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 УК – «Грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья потерпевшего».

В прошлом подозреваемый имел судимости за кражу, грабеж, разбойное нападение и другие преступления, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: грабеж Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Вооруженные арбалетом белорусы разбойничали на Смоленщине

Вооруженные арбалетом белорусы разбойничали на Смоленщине

Школьник-рецидивист совершил грабеж по пути в милицию

Школьник-рецидивист совершил грабеж по пути в милицию

В Минске стало больше грабежей и разбоев

В Минске стало больше грабежей и разбоев

В Минске задержаны подростки за грабеж пенсионерок

В Минске задержаны подростки за грабеж пенсионерок

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте