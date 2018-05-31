20-25 долларов в час. В Минске задержали 16-летнюю проститутку

По подозрению в занятии проституцией в белорусской столице задержана 16-летняя учащаяся одного из колледжей.

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По данным правоохранителей юная «путана» оказывала сексуальные услуги за деньги. По ее словам, такая «работа» ей нравилась. Свои труды несовершеннолетняя оценивала в 20-25 долларов в час — очевидный демпинг на этом рынке.

Как оказалось, девушка находила клиентов в соцсетях, договаривалась с ними и встречалась для интима на съемных квартирах.

На вопросы о частом отсутствии дома и на учебе она находила оправдания: одним говорила, что занята в колледже, а в учебном заведении, что была больна.

Далее ее судьбой займется комиссия по делам несовершеннолетних — в отношении нее милиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 17.5 («Занятие проституцией») КоАП.

Согласно этой статье, на правонарушительницу может быть наложен штраф в размере 50 базовых велечин. По тарифам задержанной, ей пришлось бы сутки работать без перерыва, чтобы его погасить.