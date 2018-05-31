В Витебске на улице найдена полуторагодовалая девочка. Ее родителей разыскивает милиция

Поздним вечером 30 мая житель Витебска увидел на улице Репина возле подъезда дома маленькую девочку – никого из взрослых рядом с ней не было. Витебчанин сообщил об этом в милицию и находился рядом с ребенком до приезда правоохранителей.

Полуторалетняя девочка была одета в розовую майку и памперс. Ребенка осмотрели сотрудники скорой помощи, после чего доставили в детскую клиническую больницу для обследования, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Фото УВД Витебского облисполкома

Милиция продолжает розыск родителей либо опекунов ребенка и просит всех, кто обладает информацией о родственниках девочки, обратиться по телефону 102.