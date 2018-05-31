Семилетний мальчик из Добрушского района госпитализирован с алкогольным опьянением тяжелой степени

Сотрудники Добрушского РОВД проводят проверку по факту алкогольного опьянения тяжелой степени семилетнего ребенка.

В ходе разбирательства уже выяснено, что мать мальчика, уходя на работу в ночную смену, оставила его со своим 16-летним братом.

Подросток взял «племяша» и отправился с ним на речку. К родственикам присоединился приятель, и они решили «сообразить на троих» — выпивали водку и пиво.

Как отметили в милиции региона, когда малолетнему стало плохо — вызвали «скорую», которая и доставила ребенка в больницу.

27 февраля Александр Лукашенко поднимал вопрос введения в стране так называемого «сухого закона» — запрета на продажу спиртных напитков, а также увеличения возрастного ценза до 21 года.

На заседании Совета безопасности глава государства подчеркнул, что радикальными мерами (запретами) добиться ничего нельзя и у белорусов есть печальный пример из прошлого (горбачевско-лигачевский «сухой закон 1985-1991 годов).