Семилетний мальчик из Добрушского района госпитализирован с алкогольным опьянением тяжелой степени

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Сотрудники Добрушского РОВД проводят проверку по факту алкогольного опьянения тяжелой степени семилетнего ребенка.

В ходе разбирательства уже выяснено, что мать мальчика, уходя на работу в ночную смену, оставила его со своим 16-летним братом.

Подросток взял «племяша» и отправился с ним на речку. К родственикам присоединился приятель, и они решили «сообразить на троих» — выпивали водку и пиво.

«Я человек малопьющий». Лукашенко анонсировал новые меры по борьбе с пьянством

Как отметили в милиции региона, когда малолетнему стало плохо — вызвали «скорую», которая и доставила ребенка в больницу.

27 февраля Александр Лукашенко поднимал вопрос введения в стране так называемого «сухого закона» — запрета на продажу спиртных напитков, а также увеличения возрастного ценза до 21 года.

На заседании Совета безопасности глава государства подчеркнул, что радикальными мерами (запретами) добиться ничего нельзя и у белорусов есть печальный пример из прошлого (горбачевско-лигачевский «сухой закон 1985-1991 годов).

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Тэги: пьянство дети Город: Добруш

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