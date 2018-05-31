В Борисове горел полигон бытовых отходов. С пожаром боролись более пяти часов
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Вечером 30 мая в Борисове произошел крупный пожар на полигоне бытовых отходов. Сообщение о нем поступило в МЧС в 21:12.
Площадь возгорания составляла 2 га.
На ликвидации были задействованы 13 единиц техники и 32 человека: 23 работника МЧС, 5 автоцистерн и штабной автомобиль спасателей, а также бульдозер, погрузчик, 3 самосвала, 2 поливомоечные машины предприятия и 9 его работников.
Тушение пожара заняло более 5 часов. Он был локализован в 22:37 и ликвидирован 3:29.
Причина устанавливается.
Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет,
Фото МЧС
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