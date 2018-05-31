На открытии торгов в четверг существенно укрепляются евро и российский рубль

/ Экономика
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На открытии последних весенних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже существенно дорожают европейская и российская валюты.

Так, евро укрепляется на 0,0138 пункта и торгуется на уровне 2,3580 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0127 пункта — 3,2458 белорусского рубля за 100 российских.

А вот американская валюта с динамикой пока не определилась и торгуется на вчерашнем уровне — 2,0225 белорусского рубля.

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Тэги: валюта

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