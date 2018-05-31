Милиция нашла родителей полуторагодовалой девочки, потерявшейся в Витебске

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Милиция разыскала родителей полуторагодовалой девочки, которая была обнаружена 30 мая без присмотра в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. «Все подробности инцидента пока устанавливаются», — сказал он.

В Витебске на улице найдена полуторагодовалая девочка. Ее родителей разыскивает милиция

Как ранее писали Naviny.by, поздним вечером в среду житель Витебска увидел на улице Репина возле подъезда дома маленькую девочку – никого из взрослых рядом с ней не было. Витебчанин сообщил об этом в милицию и находился рядом с ребенком до приезда правоохранителей.

Ребенка осмотрели сотрудники скорой помощи, после чего доставили в детскую клиническую больницу для обследования.

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Тэги: розыск Персона: Виталий Сапроненко Город: Витебск

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