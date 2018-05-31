За украинскими детьми, пострадавшими в ДТП, вылетел самолет

За украинскими юными футболистами, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, вылетел самолет с родины.

Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2018 г.

Как сообщил в своем микроблоге премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сегодня трое детей будут доставлены домой.

Один из шести украинских школьников, пострадавших в ДТП под Каменцем, до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Авария, в которой пострадали украинские школьники, произошла 13 мая около 7 часов утра на 54-м километре автодороги Р98 Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь. Водитель микроавтобуса «Рено-Мастер», который вез домой украинских подростков — участников спортивных соревнований в Польше, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор».

На месте аварии погиб 12-летний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье «Рено». Шестеро детей (четверо — 2004 года рождения, двое — 2003-го) получили различные травмы.