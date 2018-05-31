Лукашенко объяснил причины неудач СССР в начале ВОВ

Головотяпство стало причиной разгрома Красной армии в первые месяцы Великой отечественной войны.

Фото: president.gov.by

Об этом Александр Лукашенко рассказал сегодня во время совещания об итогах проверки Вооруженных Сил Беларуси, передает пресс-служба президента.

«Вы знаете, что было в годы Великой Отечественной войны, — напомнил Лукашенко. — Сегодня мы уже многое знаем, почему, пусть даже очень вооруженная, фашистская армия в течение двух месяцев, а то и меньше, прошла через всю Беларусь».

По мнению Александра Лукашенко, причиной разгрома стали головотяпство и безответственность.

«Это не потому, что Беларусь плохая или народ, а потому, что мы допустили головотяпство. Кто в отпуск, кто туда, кто сюда, и о войне запрещали вообще разговаривать. Чтобы не спровоцировать, не обидеть… Утихомиривали. Вот и получили», — заявил президент Беларуси.

Глава государства отметил, что не исключает возможности войны и предложил сделать «соответствующие выводы, чтобы не было потом больно».

«Вы знаете, что расслабляться нам нельзя. Потому что подобное расслабление превращается в головотяпство и безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу. Не дай бог, военное время», — сказал президент Беларуси.

Глава государства не в первый раз обращается к теме Великой отечественной войны. Так, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня Победы в этом году, он заявил, что Беларусь будет бороться с «приватизацией нашей победы». «Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой - приватизацией нашей победы», - говорил Лукашенко.