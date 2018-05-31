У «Паритетбанка» сменился собственник
В ОАО «Паритетбанк» сменился главный собственник — 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, теперь принадлежит Государственному комитету по имуществу.
Как сообщается, в связи с этим изменился и состав наблюдательного совета банка — его возглавил первый зампред Госкомимущества Алексей Васильев. Его заместителем стал директор ООО «ЗЕНИКС-М» Борис Чахкиев.
В конце марта Нацбанк Украины отказался согласовать принадлежащему Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанку» покупку украинской «дочки» «Сбербанка» России. Заявка была отклонена «в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины».
Ранее источники, знакомые с позицией Нацбанка Украины, указывали, что тот факт, что «Сбербанк (Украина)» станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывало, а вот то, что главой Управления делами президента является Виктор Шейман, может создать проблемы», поскольку этот чиновник остается под санкциями США и Евросоюза.
Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк Украины получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов на приобретение украинского дочернего банка «Сбербанка» России.
|
«Паритетбанк» — 15-й банк Беларуси по величине активов. Основан 15 мая 1991 года. Имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей, обязательства — более 250 млн рублей, собственный капитал банка — почти 100 млн рублей. 99,83% акций банка принадлежат белорусскому государству в лице Управления делами президента.
ПАО «Сбербанк» — шестой по величине банк Украины с активами около 2,2 млрд долларов и сетью более чем из 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.
Обсудим?