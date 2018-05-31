У «Паритетбанка» сменился собственник

В ОАО «Паритетбанк» сменился главный собственник — 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, теперь принадлежит Государственному комитету по имуществу.

Как сообщается, в связи с этим изменился и состав наблюдательного совета банка — его возглавил первый зампред Госкомимущества Алексей Васильев. Его заместителем стал директор ООО «ЗЕНИКС-М» Борис Чахкиев.

В конце марта Нацбанк Украины отказался согласовать принадлежащему Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанку» покупку украинской «дочки» «Сбербанка» России. Заявка была отклонена «в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины».

Ранее источники, знакомые с позицией Нацбанка Украины, указывали, что тот факт, что «Сбербанк (Украина)» станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывало, а вот то, что главой Управления делами президента является Виктор Шейман, может создать проблемы», поскольку этот чиновник остается под санкциями США и Евросоюза.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк Украины получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов на приобретение украинского дочернего банка «Сбербанка» России.