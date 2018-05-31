Дэйв Льюис: увольнение из сборной Беларуси стало неожиданностью

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Бывший главный тренер национальной хоккейной сборной Беларуси канадец Дэйв Льюис признался, что увольнение по ходу чемпионата мира стало для него неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью «Прессболу».

«Это стало сюрпризом. Шоком? Нет, я все-таки предпочел бы слово «неожиданность», — отметил Льюис.

Он рассказал, что после поражения от сборной России (третье подряд на ЧМ) его вызвали представители федерации, и «мы обсудили ситуацию»

Льюис не конкретизировал, с кем из ФХБ он общался. «Думаю, что это не имеет значения. Все уже в прошлом – жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите – спросите у людей из федерации», — сказал тренер.


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Перед отъездом из сборной канадец пообщался с капитаном сборной и его ассистентами. «Со всей командой – нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку», — сказал Льюис.

Льюис был уволен после поражений от Швеции (0:5), Франции (2:6) и России (0:6). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен его ассистент – Сергей Пушков. Под его руководством команда не сумела исправить ситуацию и проиграла все оставшиеся на ЧМ матчи: Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).

По итогам ЧМ-2018 белорусы вылетели в первый дивизион, в котором в последний раз выступали в 2004 году.

Сюжет: ЧМ-2018 по хоккею

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Тэги: хоккей-ЧМ-2018 Персона: Дэйв Льюис Сергей Пушков

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