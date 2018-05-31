Дэйв Льюис: увольнение из сборной Беларуси стало неожиданностью

Бывший главный тренер национальной хоккейной сборной Беларуси канадец Дэйв Льюис признался, что увольнение по ходу чемпионата мира стало для него неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью «Прессболу» .

«Это стало сюрпризом. Шоком? Нет, я все-таки предпочел бы слово «неожиданность», — отметил Льюис.

Он рассказал, что после поражения от сборной России (третье подряд на ЧМ) его вызвали представители федерации, и «мы обсудили ситуацию»

Льюис не конкретизировал, с кем из ФХБ он общался. «Думаю, что это не имеет значения. Все уже в прошлом – жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите – спросите у людей из федерации», — сказал тренер.

Перед отъездом из сборной канадец пообщался с капитаном сборной и его ассистентами. «Со всей командой – нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку», — сказал Льюис.

Льюис был уволен после поражений от Швеции (0:5), Франции (2:6) и России (0:6). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен его ассистент – Сергей Пушков. Под его руководством команда не сумела исправить ситуацию и проиграла все оставшиеся на ЧМ матчи: Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).

По итогам ЧМ-2018 белорусы вылетели в первый дивизион, в котором в последний раз выступали в 2004 году.