Видеофакт. Спецназ устроил «маски-шоу» в Смолевичском районе, задержав нелегалов

Госпогранкомитет опубликовал видео задержания нелегалов в Смолевичском районе на трассе М1.

Как сообщается, операция была проведена совместными усилиями сотрудников Госпогранкомитета и погрануправления ФСБ по Псковской области.

В минувший вторник в Смолевичском районе на стоянке для отдыха бойцы Отдельной службы активных мероприятий (спецназ ГПК) задержали Toyota Camry, перевозившей четырех мигрантов из Афганистана и Индии.

В ГПК сообщают, что за 25 лет с момента создания ОСАМ ее сотрудниками задержано свыше 1.300 нарушителей госграницы, около 6.400 незаконных транзитных мигрантов, товарно-материальных ценностей почти на 50,4 млн рублей. Из незаконного оборота изъято около 2,5 тыс. единиц различных видов оружия, почти 16 тыс. боеприпасов, более 425 кг наркотиков и их прекурсоров.