В Бресте на Привокзальной площади загорелся автомобиль

Возгорание легкового автомобиля произошло утром 31 мая на Привокзальной площади Бреста.

Сообщение спасателям о горящем автомобиле «Сеат Альхамбра» поступило в 10:44. В 10:46 расчет пожарных уже был на месте. В 10:52 пожар был ликвидирован.

По предварительной версии, в электропроводке автомобиля произошло короткое замыкание, в результате чего в моторном отсеке вспыхнул огонь.

Пострадавших нет, автомобиль получил существенные повреждения.