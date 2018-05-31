В Бресте на Привокзальной площади загорелся автомобиль
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Возгорание легкового автомобиля произошло утром 31 мая на Привокзальной площади Бреста.
Сообщение спасателям о горящем автомобиле «Сеат Альхамбра» поступило в 10:44. В 10:46 расчет пожарных уже был на месте. В 10:52 пожар был ликвидирован.
По предварительной версии, в электропроводке автомобиля произошло короткое замыкание, в результате чего в моторном отсеке вспыхнул огонь.
Пострадавших нет, автомобиль получил существенные повреждения.
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