В Бресте на Привокзальной площади загорелся автомобиль

/ Происшествия
Просмотров: 7 Комментариев: 0

Возгорание легкового автомобиля произошло утром 31 мая на Привокзальной площади Бреста.

Сообщение спасателям о горящем автомобиле «Сеат Альхамбра» поступило в 10:44. В 10:46 расчет пожарных уже был на месте. В 10:52 пожар был ликвидирован.

По предварительной версии, в электропроводке автомобиля произошло короткое замыкание, в результате чего в моторном отсеке вспыхнул огонь.

Пострадавших нет, автомобиль получил существенные повреждения.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: возгорание Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

У пассажирки на станции метро «Площадь Победы» загорелся рюкзак

У пассажирки на станции метро «Площадь Победы» загорелся рюкзак

Под Слуцком на ходу загорелась старая «Ауди»

Под Слуцком на ходу загорелась старая «Ауди»

В Могилеве загорелась главная городская елка

В Могилеве загорелась главная городская елка

Российский поезд загорелся под белорусской Жабинкой

Российский поезд загорелся под белорусской Жабинкой

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте