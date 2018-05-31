25-летний борисовчанин обвиняется в угоне и ДТП в новогоднюю ночь, а также других преступлениях

В четырех преступлениях, совершенных в течение нескольких дней, обвиняется 25-летний житель Борисова.

С 2007 года мужчина имеет пять судимостей за угоны, кражи и иные преступления. В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом 2017 года, после чего проживал со своей матерью в частном секторе в Борисове.

В ночь на 1 января обвиняемый был в гостях у знакомого. Он без разрешения взял ключи от автомобиля, которые лежали на тумбочке в коридоре, угнал Hyundai Santa Fe и, будучи пьяным, поехал кататься по городу.

Двигаясь по центральной улице Борисова со скоростью не менее 90 км/ч, значительно превышая разрешенную в 40 км/ч, проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке и совершил столкновение с автомобилем Mazda, пересекавшим проезжую часть на зеленый свет.

После проверочных мероприятий и фиксации последствий аварии мужчина был отпущен домой.

Через несколько часов после совершения ДТП он пытался похитить денежные средства с банковской карточки, забытой в банкомате. Ему этого не удалось, поскольку карточка заблокировалась после трижды введенного неправильно пин-кода.

5 января обвиняемый поехал в гости к знакомому в г.п. Октябрьский Гомельской области, где совершил кражу. Ночью, разбив окно гвоздодером, он проник в магазин и похитил денежные средства, продукты питания, спиртные напитки и иные товары на общую сумму 580 рублей.

Утром 6 января борисовчанин был задержан, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В дальнейшем, после получения заключения судебно-медицинской экспертизы, согласно которому в результате ДТП водителю автомобиля Mazda причинены телесные повреждения, которые относятся к тяжким по признаку опасности для жизни, следователями дополнительно было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 214 (угон) и ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета