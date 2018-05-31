Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул клуб

Сенсационная новость из мира футбола. Главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан покинул клуб. О своем уходе он объявил на специальной пресс-конференции 31 мая.

Фото с официального сайта «Реала»

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение», — сказал Зидан.

Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16. Под его руководством мадридский клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд.

В финале нынешнего розыгрыша ЛЧ, состоявшемся 26 мая в Киеве, «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.