Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул клуб

/ Спорт
Просмотров: 264 Комментариев: 0

Сенсационная новость из мира футбола. Главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан покинул клуб. О своем уходе он объявил на специальной пресс-конференции 31 мая.

Фото с официального сайта «Реала»

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение», — сказал Зидан.

Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16. Под его руководством мадридский клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд.

В финале нынешнего розыгрыша ЛЧ, состоявшемся 26 мая в Киеве, «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: ФК Реал Персона: Зинедин Зидан

Другие материалы на эту тему:

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов

Зинедин Зидан порвал брюки чуть ниже спины

Зинедин Зидан порвал брюки чуть ниже спины

Мадридский «Реал» сыграл в куча мала с китайскими детьми

Мадридский «Реал» сыграл в куча мала с китайскими детьми

«Зенит» проиграл «Реалу» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Зенит» проиграл «Реалу» в домашнем матче Лиги чемпионов

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте