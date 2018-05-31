В Смоленске белоруса осудили на 7 лет за убийство земляка

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В Смоленске вынесен приговор 27-летнему гражданину Беларуси, который убил в конце прошлого года своего земляка.

Фото pixabay.com

Как сообщили в следователи, к трагедии привела ссора. 9 ноября 2017 года в одной из смоленских квартир трое гастарбайтеров из Беларуси распивали спиртное. Между двумя земляками вспыхнул конфликт, закончившийся дракой.

В результате полученных повреждений 47-летний мужчина скончался.

Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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Тэги: убийство пьянство

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