Белорусу запретили смотреть ЧМ по футболу в России

В российский список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий, попал один белорус.

Список составляет МВД России.

Его зовут Иван Ярмош. 22-летний белорус постоянно проживает в Минске и посещать футбольные стадионы в России он не сможет с 1 января по 1 июля 2018 года. Запрет установлен Тушинским районным судом города Москвы 21 декабря 2017 года.

Потенциально, Иван сможет попасть на стадион после отмены запрета 1 июля. Финальная часть Чемпионата мира по футболу продлится до 15 июля.

Всего в списке 451 имя — это граждане России, Беларуси, Грузии и Азербайджана.