Белорус Никита Бодяковский выиграл в покер еще 1,6 млн долларов

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Знаменитый белорусский покерист Никита Бодяковский в финале престижного турнира Super High Roller Bowl занял четвертое место.

Никита Бодяковский

Эта позиция принесла ему 1,6 млн долларов призовых. Отметим, что заявочный взнос на этом турнире составлял 300 тыс. долларов.

Банк же сорвал американец Джастин Бономо (его призовые составили 5 млн долларов).

Недавно сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller выиграл 2,55 млн долларов, что стало самым крупным выигрышем в его карьере.

Всего же на сегодняшний день общий карьерный выигрыш покериста в офлайн-турнирах приблизился к 11 млн долларов.

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Тэги: покер Персона: Никита Бодяковский Джастин Бономо

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