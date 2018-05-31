Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных сил

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Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных сил Беларуси. Соответствующие указы глава государства подписал 31 мая по завершении совещания, на котором рассматривались итоги проверки в белорусской армии.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил.

Заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба.

Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах — начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны. Ранее он был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны — начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны.

Как пояснил БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, кадровые перестановки не связаны с состоявшейся в Вооруженных силах комплексной проверкой, однако при подборе кандидатур на соответствующие должности учитывалось, как офицеры себя показали во время ее проведения.

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Тэги: Вооруженные силы армия Персона: Александр Лукашенко Александр Вольфович Андрей Жук Игорь Демиденко Леонид Касинский Станислав Зась

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