13 подразделений МЧС тушили пожар на территории бывшей воинской части в Гродно
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Крупный пожар произошел сегодня в Гродно по улице Лидской на территории бывшей воинской части.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 11:54. Прибыв к месту вызова спасатели увидели огонь на крыше склада, который принадлежит УЖРЭП Октябрьского района.
В ликвидации пожара, в результате которого была повреждена кровля на площади 450 кв.м, участвовали 13 подразделений МЧС.
Пострадавших, погибших людей нет.
Одной из версий случившегося рассматривается поджог.
Обсудим?