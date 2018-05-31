13 подразделений МЧС тушили пожар на территории бывшей воинской части в Гродно

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Крупный пожар произошел сегодня в Гродно по улице Лидской на территории бывшей воинской части.

Фото Гродненского ОУ МЧС

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 11:54. Прибыв к месту вызова спасатели увидели огонь на крыше склада, который принадлежит УЖРЭП Октябрьского района.

В ликвидации пожара, в результате которого была повреждена кровля на площади 450 кв.м, участвовали 13 подразделений МЧС.

Пострадавших, погибших людей нет.

Одной из версий случившегося рассматривается поджог.

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Тэги: пожар склад Город: Гродно

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