Из-за жары случились перебои со связью абонентов velcom

Причиной перебоев со связью мобильного оператора velcom, которые отмечались утром 31 мая, стал перегрев оборудования из-за жаркой погоды, пояснили БелаПАН в пресс-службе оператора.

Число абонентов мобильной связи velcom превышает 4,8 млн, но на проблемы со связью сегодня утром жаловались именно абоненты столичного региона.

В компании уточнили, что сложности в работе некоторых сервисов velcom наблюдались с 9 до 11 утра. Причиной стал перегрев оборудования на одном из узловых сайтов на территории Минской распределительной сети.

«Причиной перегрева стала тепловая нагрузка вследствие высокой температуры воздуха, которая в последние дни установилась на отдельных участках страны. Оперативное реагирование аварийной бригады velcom позволило локализовать проблему и восстановить работу всех сервисов в максимально сжатые сроки», — подчеркнули в velcom.

Стоит отметить, что в Минске 30 мая был побит температурный рекорд дня 101-летней давности. Столбик термометра поднялся до отметки +29,4 градуса. Прежний максимум составлял 28,8 градуса (30 мая 1917 года).