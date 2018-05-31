В отношении матери, ребенок которой выпал из окна, возбуждено уголовное дело

В отношении 31-летней жительницы Гродно возбуждено дело по ст. 155 УК. Поводом для уголовного преследование стало падение ее четырехлетнего сына из окна третьего этажа.

Происшествие произошло 24 мая в одном из многоквартирных домов по улице Домбровского. Женщина с двумя детьми пришла в гости к своим друзьям, где распивала с ними спиртные напитки, не уделяя должного внимания чадам.

В крови матери в ходе освидетельствования было обнаружено 2,6 промилле алкоголя.

Как сообщили в региональном УСК, установлено, что женщина оставила детей без присмотра, в результате чего, находясь на подоконнике, ребенок открыл окно и выпал из него.

28 мая комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района дети признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у родителей с помещением на гособеспечение.