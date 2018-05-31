В дата-центре velcom прошел первый IТ-выпускной

В день республиканских выпускных в дата-центре velcom встречали гостей — ученики 9-го класса 42-й минской гимназии приехали познакомиться с цифровыми трендами и посетить самый крупный и современный в стране дата-центр.

Накануне последнего учебного дня это мероприятие стало своего рода неформальным выпускным в необычных условиях.

Сотрудники velcom провели для школьников экскурсию по всем основным инженерным помещениям, машинным залам и самому «сердцу» комплекса — центру управления.

Ребята своими глазами увидели, из чего состоит и как работает дата-центр, узнали какие требования предъявляются к его сотрудникам — современным IT-специалистам, а также какие сервисы уже сегодня предоставляет клиентам инновационный объект.

Крупнейший дата-центр страны в силу своего масштаба предназначен для безопасного хранения огромных объемов информации и предоставления виртуальных серверных мощностей в виде услуги компаниям Беларуси. Среди существующих клиентов дата-центра есть как представители сферы IT, так и крупные ритейлеры.

Мы были приятно удивлены, что ребята в таком возрасте уже проявляют серьезный интерес к этой теме. Действительно актуально и важно знать о том, как развивается мир и наша страна, которая находится на серьезном подъеме в сфере развития технологий. На экскурсии школьники смогли своими глазами увидеть, как устроен дата-центр, ведь на аналогичных площадках размещают свои сервисы Facebook, Viber или Вконтакте, которыми они пользуются ежедневно», — отметил начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов Николай Мельников.