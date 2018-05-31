Вера Лапко завершила выступления в парном разряде «Ролан Гаррос»

Белоруска Вера Лапко в дуэте с румынкой Ралукой Олару завершила выступление на втором в сезоне турнире из серии «Большого шлема».

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На стадии 1/32 финала Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде они в трех партиях уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой — 7:5, 3:6, 2:6.

Напомним, вчера на один из кортом парижского теннисного клуба «Ролан Гаррос» должна была выйти белорусская пара Виктория Азаренко/Арина Соболенко, но девушки снялись с турнира.