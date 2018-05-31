Литва и Румыния позволили ЦРУ пытать подозреваемых в секретных тюрьмах

К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека.

Речь идет о палестинце Абу Зубейда и уроженце Саудовской Аравии Абд Аль-Рахим Аль-Нашири, которые были задержаны после нападения на США 11 сентября 2001 года и содержались в секретных тюрьмах ЦРУ в Литве и Румынии.

«Заявители находились на этих объектах, а национальные власти знали, что ЦРУ будет жестоко с ними обращаться вопреки Конвенции. Эти государства также позволили передать заявителей в другие места заключения ЦРУ, тем самым подвергая их дальнейшему жестокому обращению», — написано в решении.

Литва должна выплатить заявителю 100 тыс. евро компенсации и 30 тыс. евро на возмещение расходов. Румыния заплатит заявителю такую же компенсацию, о возмещении расходов он не просил, передает Еurointegration.com.ua .

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, Литва выполнит предписание ЕСПЧ. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис отметил, что «даже лица, совершившие самые тяжкие преступления, обладают правом на защиту, честный суд, честное досудебное расследование».

9 декабря 2014 года комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о пытках, которым подвергались заключенные в секретных тюрьмах по всему миру. Документ вызвал негодование правозащитников, ООН потребовала привлечь к ответственности всех причастных к пыткам.