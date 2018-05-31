В Центральном районе Минска выбирают лучшего дворника

В Центральном районе Минска 31 мая дан старт конкурсу на лучшего дворника.

Конкурс состоит из трех этапов. После подачи заявок информация о конкурсантах будет размещена в сообществе Центрального района в социальной сети «ВКонтакте», где народным голосованием с 16 июня по 20 июля простым большинством голосов будет определен лучший.

Затем конкурсная комиссия в течение месяца дважды в разные дни без предупреждения проверит и даст оценку придомовым территориям, зафиксировав результаты на фото.

Главный приз — поездка за рубеж. Для участников конкурса также предусмотрен ряд подарков, поощрений и иных мер стимулирования как материального, так и нематериального характера.

Награждение пройдет 7 сентября, в канун Дня города, в рамках праздника двора, который закреплен за набравшим наибольшее количество баллов победителем.

Конкурс на лучшего дворника впервые был проведен в Центральном районе в 2017 году. Победителем стала рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений минского ЖЭУ № 4 Анна Десюкевич, получившая в качестве приза семидневную поездку в Италию.