В Центральном районе Минска выбирают лучшего дворника
В Центральном районе Минска 31 мая дан старт конкурсу на лучшего дворника.
Конкурс состоит из трех этапов. После подачи заявок информация о конкурсантах будет размещена в
Затем конкурсная комиссия в течение месяца дважды в разные дни без предупреждения проверит и даст оценку придомовым территориям, зафиксировав результаты на фото.
Главный приз — поездка за рубеж. Для участников конкурса также предусмотрен ряд подарков, поощрений и иных мер стимулирования как материального, так и нематериального характера.
Награждение пройдет 7 сентября, в канун Дня города, в рамках праздника двора, который закреплен за набравшим наибольшее количество баллов победителем.
Конкурс на лучшего дворника впервые был проведен в Центральном районе в 2017 году. Победителем стала рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений минского ЖЭУ № 4 Анна Десюкевич, получившая в качестве приза семидневную поездку в Италию.
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