Иранская нефть вновь может появиться в Беларуси

Белорусская и иранская стороны вновь могут достигнуть соглашения о поставках в нашу страну «черного золота» из этого азиатского государства.

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Как рассказал на пресс-конференции в Минске посол Мостафа Овейси, опыт сотрудничества в этой сфере у стран уже есть. Так, в прошлом году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти — на 600 и 800 тысяч баррелей.

Дипломат подчеркнул, что «это было выгодно» обеим сторонам.

«По текущему году ведем переговоры. Рассчитываем продолжить эту сделку», — добавил он.

Напомним, 17 мая государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали с Ираном временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ними.

В Минске заявляли, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской, поставки которой в Беларусь с начала 2017 года были значительно сокращены из-за разногласий в энергетической сфере.

Искать альтернативные варианты поставок нефти правительству поручил глава государства.