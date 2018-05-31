На Витебщине поезд насмерть сбил мужчину

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Мядельский районный отдел Следственного комитета устанавливает личность погибшего.

Его сбил поезд «Минск – Полоцк» между деревней Осово и городским поселком Кривичи, сообщает Mlyn.by.

Опознать погибшего было невозможно. У него сильно повреждено лицо. Никаких документов, удостоверяющих личность, в карманах одежды не нашли.

Медицинские судебные эксперты снимут отпечатки пальцев, которые, возможно, помогут установить личность погибшего.

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии.

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Тэги: пассажирский поезд гибель мужчины Город: Мядель

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