На Витебщине поезд насмерть сбил мужчину

Мядельский районный отдел Следственного комитета устанавливает личность погибшего.

Его сбил поезд «Минск – Полоцк» между деревней Осово и городским поселком Кривичи, сообщает Mlyn.by .

Опознать погибшего было невозможно. У него сильно повреждено лицо. Никаких документов, удостоверяющих личность, в карманах одежды не нашли.

Медицинские судебные эксперты снимут отпечатки пальцев, которые, возможно, помогут установить личность погибшего.

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии.