На Витебщине поезд насмерть сбил мужчину
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Мядельский районный отдел Следственного комитета устанавливает личность погибшего.
Его сбил поезд «Минск – Полоцк» между деревней Осово и городским поселком Кривичи, сообщает
Опознать погибшего было невозможно. У него сильно повреждено лицо. Никаких документов, удостоверяющих личность, в карманах одежды не нашли.
Медицинские судебные эксперты снимут отпечатки пальцев, которые, возможно, помогут установить личность погибшего.
Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии.
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