В Минской области раскрыта крупная коррупционная схема

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В ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками ГУБЭП и Генпрокуратуры, раскрыта коррупционная схема, в результате которой государству был нанесен ущерб почти в четверть миллиона долларов.


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Как сообщили в МВД, сговор был между коммерческой структурой и рядом должностных лиц Миноблагросервиса на поставки по завышенной стоимости товарно-материальные ценностей для агропредприятий.

Отмечается, что поставки запчастей для сельскохозтехники производились по завышенной стоимости до 9 раз.

Сумма ущерба оценивается правоохранителями в 250 тыс. долларов.

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Тэги: коррупция борьба с коррупцией

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