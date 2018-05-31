В Минской области раскрыта крупная коррупционная схема
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В ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками ГУБЭП и Генпрокуратуры, раскрыта коррупционная схема, в результате которой государству был нанесен ущерб почти в четверть миллиона долларов.
Как сообщили в МВД, сговор был между коммерческой структурой и рядом должностных лиц Миноблагросервиса на поставки по завышенной стоимости товарно-материальные ценностей для агропредприятий.
Отмечается, что поставки запчастей для сельскохозтехники производились по завышенной стоимости до 9 раз.
Сумма ущерба оценивается правоохранителями в 250 тыс. долларов.
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