Автомошенницу приговорили к шести годам колонии

Соответствующий приговор вынес Мингорсуд.

Директора ООО «Супрэмаси» признали виновной в мошенничестве — она обманула десятки человек, передает БЕЛТА .

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима и конфискацией имущества.

Вместе с директором российской фирмы «Солидэ» обвиняемая обещала клиентам доставлять из России автомобили, в том числе в рассрочку и в лизинг. Она брала с клиентов предоплату или всю стоимость, но обещаний не выполняла.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделили в отдельное производство.