Водителю микроавтобуса с украинскими детьми-футболистами предъявили обвинение
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Продолжается расследование ДТП под Каменцем, в котором погиб один ребенок и шестеро пострадали.
Водителю украинского микроавтобуса предъявлено обвинение за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он находится под стражей, сообщает
Сегодня трое украинских школьников, попавших в ДТП, отправились домой на самолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
ДТП с участием юных футболистов из Сумской области произошло в Каменецком районе 13 мая. Шестеро детей получили телесные повреждения различной степени тяжести и попали в больницу. 12-летний мальчик, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался от полученных травм.
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