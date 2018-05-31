Водителю микроавтобуса с украинскими детьми-футболистами предъявили обвинение

Продолжается расследование ДТП под Каменцем, в котором погиб один ребенок и шестеро пострадали.

Водителю украинского микроавтобуса предъявлено обвинение за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он находится под стражей, сообщает SB.by .

Сегодня трое украинских школьников, попавших в ДТП, отправились домой на самолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

ДТП с участием юных футболистов из Сумской области произошло в Каменецком районе 13 мая. Шестеро детей получили телесные повреждения различной степени тяжести и попали в больницу. 12-летний мальчик, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался от полученных травм.