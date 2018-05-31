США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады

США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Об этом заявил на брифинге глава Министерства торговли США Уилбур Росс.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения переговоров как с Канадой и Мексикой, с одной стороны, так и с Еврокомиссией, с другой стороны, потому что есть другие вопросы, которые мы также должны решить», — добавил министр торговли США, передает РБК .

Напомним, в конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Вашингтон обосновал такие меры соображениями национальной безопасности. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая. Затем этот срок продлили до начала июня.

Евросоюз пригрозил ответными мерами. В мае Брюссель уведомил ВТО, в отношении каких американских товаров может применить дополнительные сборы.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после выступления Росса заявил, что ЕС обратится в ВТО для урегулирования спора. Решение США по пошлинам на сталь и алюминий не оставляет ЕС иного выбора, кроме как начать вводить ответные меры, сказал он.

«ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде», — заявил Юнкер.