Отрицательное сальдо внешней торговли составило 1,6 млрд долларов
Этот показатель за первые четыре месяца года вырос почти на 500 млн долларов.
По уточненным данным, отрицательное сальдо за январь—март текущего года составило 1 млрд 67 млн долларов (за апрель оно выросло на 493,2 млн), передает
Внешнеторговый оборот страны за четыре месяца нынешнего года составил 22 млрд 779 млн долларов. К уровню января—апреля 2017 года он увеличился на 23,6% в текущих ценах. Экспорт товаров составил 10 млрд 609,4 млн (рост на 25%), импорт — 12 млрд 169,6 млн долларов (рост на 22,4%).
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—апрель 2018 года составил 11 млрд 667,2 млн долларов, что на 19,1% больше, чем годом ранее. Экспорт товаров вырос на 10,8% до 4 млрд 437,8 млн, импорт — на 24,8% до 7 млрд 229,4 млн.
Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—апрель 2018 года составил 5 млрд 838,5 млн долларов, увеличившись к уровню января—апреля 2017 года на 46,2%. Экспорт товаров сложился в размере 3 млрд 571,1 млн долларов (на 66,6% больше), импорт — 2 млрд 267,4 млн (на 22,6% больше).
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