Разрешение на открытие иностранного представительства будут выдавать облисполкомы
Ранее выдачей разрешений на открытие представительства иностранной организации занималось Министерство иностранных дел.
Новое Положение о порядке открытия и деятельности в Беларуси представительств иностранных организаций наделяет облисполкомы и Мингорисполком правом решать, может ли иностранная организация открыть представительство в нашей стране.
МИД будет осуществлять методологическое сопровождение деятельности исполкомов по выдаче разрешений.
Решение об изменении Положения 30 мая
Напомним, в соответствии с законодательством Беларуси, деятельность иностранных организаций на территории страны возможна в двух основных вариантах: путем регистрации в Беларуси юридического лица либо через открытие представительства в Беларуси. Иностранное представительство не является юридическим лицом. Численность иностранных граждан – сотрудников представительства иностранной организации (включая руководителя) не может превышать пяти человек. При этом иностранцы могут представлять интересы своей организации без открытия представительства, если находятся в нашей стране в командировке.
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