В параде на День независимости впервые примут участие женщины-военнослужащие

/ Общество
Просмотров: 120 Комментариев: 0

Сводные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов, провели тренировку пешей колонны.

Третью неделю на строевом плацу Минской военной комендатуры продолжаются объединенные тренировки личного состава парадных расчетов войск Минского гарнизона, сообщает Мinsknews.by. Генеральные репетиции на месте проведения парада запланированы 23 и 28 июня в 22 часа.

В составе 18 пеших парадных расчетов насчитывается около 3200 человек, из них 175 женщин в возрасте до 35 лет. В частности, женщины в погонах представляют Военную академию, 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов, ВВС и войска ПВО, войска связи.

Критерием их отбора служили внешние данные и успешная служба.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: военный парад День Независимости 3 июля Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Парад на День независимости. От Т-34 до БелАЗа

Парад на День независимости. От Т-34 до БелАЗа

Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры

Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры

Парад на День независимости. Репортаж из-за ограждения

Парад на День независимости. Репортаж из-за ограждения

День независимости. Акция оппозиции на Октябрьской площади

День независимости. Акция оппозиции на Октябрьской площади

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте