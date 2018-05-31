В параде на День независимости впервые примут участие женщины-военнослужащие

Сводные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов, провели тренировку пешей колонны.

Третью неделю на строевом плацу Минской военной комендатуры продолжаются объединенные тренировки личного состава парадных расчетов войск Минского гарнизона, сообщает Мinsknews.by . Генеральные репетиции на месте проведения парада запланированы 23 и 28 июня в 22 часа.

В составе 18 пеших парадных расчетов насчитывается около 3200 человек, из них 175 женщин в возрасте до 35 лет. В частности, женщины в погонах представляют Военную академию, 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов, ВВС и войска ПВО, войска связи.

Критерием их отбора служили внешние данные и успешная служба.