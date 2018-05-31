Франция осудила приведение в исполнение смертных приговоров в Беларуси

Министерство Европы и иностранных дел Франции выступило со специальным заявлением по поводу исполнения двух смертных приговоров в Беларуси.

«Франция осуждает приведение в исполнение смертных приговоров в отношении Александра Михалени и Виктора Летова, о чем было заявлено в прессе 29 мая. Александр Михаленя и Виктор Летов были приговорены к смертной казни соответственно в марте и октябре 2017 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Франции в Беларуси.

«Мы снова заявляем о нашей серьезной озабоченности в отношении других белорусских граждан, приговоренных к смертной казни», — заявили в министерстве.

«Франция постоянно напоминает о своей позиции по этому вопросу везде и при любых обстоятельствах. Мы призываем белорусские власти установить мораторий на исполнение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене. Это будет способствовать сближению Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы», — отмечается в заявлении.

Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.

Европейские структуры и международные правозащитные организации неоднократно призывали власти Беларуси к отмене смертной казни.

Отмена смертной казни является обязательным условием для вхождения страны в Совет Европы.