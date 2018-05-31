Выставки бесплатно. В Беларуси примут декрет о поддержке экспортеров

Государство будет компенсировать затраты на сертификацию продукции, а также на участие в отраслевых выставках.

Документ может быть принят уже в этом полугодии. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом церемонии награждения победителей конкурса «Лучший экспортер 2017 года», передает БелаПАН .

Сертификация в ЕС — «дорогое удовольствие». Стоимость некоторых сертификатов доходит до 50 тыс. евро. «Не для каждого предприятия пройти ее возможно. Государство говорит: мы поддержим вас, сертифицируйте свою продукцию, идите на этот рынок, а мы вас поддержим», — подчеркнул руководитель БелТПП.

Как сообщалось ранее, Совмин предлагает увеличить субсидирование участия в зарубежных выставках и сертификации продукции. Потребность в дополнительных инструментах поддержки выявили недавние опросы предприятий-экспортеров

Министерство иностранных дел предлагает сформировать в бюджете на 2019 год базовый фонд в размере 2 млн рублей по каждому направлению с перспективой роста ассигнований, а финансовую поддержку оказывать по мере поступления заявок, руководствуясь принципом «первый обратился — первый получил».

Фондодержателем средств поддержки экспортеров предлагается сделать ОАО «Банк развития Республики Беларусь».