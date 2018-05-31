Минский пенсионер «нагрел» знакомых на 20 тысяч долларов

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Пожилой мужчина брал деньги в долг на развитие бизнеса, но возвращать их не собирался.

Знакомые задержанного обратились в милицию, заявив, что давали ему в долг деньги, однако обратно их не получили, передает БелаПАН.

Пенсионер под предлогом развития бизнеса одалживал крупные суммы — от 1 до 10 тысяч долларов. В общей сложности он завладел более 20,5 тыс. долларов и действительно учредил несколько предприятий, однако долги отдавать не собирался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

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Тэги: мошенничество арест за долги

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