Беларусь и ЕС озабочены выходом США из иранской сделки

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Европейские послы и замминистра иностранных дел Беларуси выразили озабоченность решением Дональда Трампа выйти из соглашения между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией относительно ядерной программы Ирана.

Встеча представителей стран ЕС и Андрея Дапкюнаса прошла сегодня в МИД Беларуси.

Во встрече участвовали послы Великобритании и Германии Фиона Гибб и Петер Деттмар, временный поверенный в делах ЕС в Беларуси Джим Казенс и первый советник Посольства Франции Эльза Пиньоль.

Представители ЕС поделились информацией о позиции Европейского союза по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и  выразили общую озабоченность планами США по ужесточению санкций в отношении Ирана.

Позиции ЕС и Беларуси в оценке сохранения «иранской сделки» совпадают.

Переговоры между Ираном и P5+1 начались в 2005 году, их главной целью было убедиться, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, при этом признавалось право Тегерана вести мирную ядерную деятельность. 15 июля 2015 года Иран и страны «шестёрки» достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. 

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Американский президент заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Тэги: иранская сделка Иран ядерная программа Персона: Андрей Дапкюнас Фиона Гибб Петер Деттмар Джим Казенс Эльза Пиньоль Дональд Трамп Город: Минск

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