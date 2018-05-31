Возле Куропат задержали активистку оппозиции

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Ольга Николайчик и Нина Багинская протестовали возле нового ресторана «Поедем поедим».

Активистки расставили зажженные свечи вдоль кольцевой дороги и установили деревянный крест с плакатом «Мяне забілі ў Курапатах, на костках зрабілі кабак», сообщает БелаПАН. Они собирались проводить акцию всю ночь, но Николайчик задержала милиция.


«Поедем, поедим» в Куропаты. Ресторанный комплекс готовится к открытию

Ранее общественные активисты заявили о намерении противостоять открытию ресторана возле урочища Куропаты — места массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Ресторан, ранее известный как «Бульбаш-холл», который начали строить возле урочища Куропаты еще в 2012 году, планируют открыть под новым названием 1 июня.

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Тэги: белорусская оппозиция Куропаты сталинские репрессии Персона: Ольга Николайчик Нина Багинская Город: Минск

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