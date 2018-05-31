Видеофакт. Алина Талай дважды переписала рекорд Беларуси

/
Просмотров: 82 Комментариев: 0

Бегунья хорошо выступает на международном турнире в австрийском Санкт-Пельтене.

В квалификации бега на 100 метров с барьерами белоруска показала время 12,61 сек., а в решающем забеге финишировала с первым результатом 12,41 сек., опередив немку Синди Роледер, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики. В течении вечера бегунья дважды переписала национальный рекорд.

Прежний рекорд нашей страны на этой дистанции равнялся 12,63 сек. Талай его установила в финале чемпионата мира в Пекине в 2015 году, где стала бронзовым призером.

Быстрее белоруски в 2018 году дистанцию 100 м с барьерами пробежала только Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико. Она преодолела спринтерскую дистанцию 13 мая за 12,40 секунд.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: легкая атлетика бег с барьерами Персона: Алина Талай

Другие материалы на эту тему:

Стадион в торговом центре. В «Столице» прыгали в высоту

Стадион в торговом центре. В «Столице» прыгали в высоту

Алина Талай провела открытую тренировку для всех желающих

Алина Талай провела открытую тренировку для всех желающих

“Байцоўскі ген”. Марына Арзамасава: у спорта не жаночы твар

“Байцоўскі ген”. Марына Арзамасава: у спорта не жаночы твар

Марина Арзамасова и Василий Кириенко признаны лучшими спортсменами года по версии БелаПАН

Марина Арзамасова и Василий Кириенко признаны лучшими спортсменами года по версии БелаПАН

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте