Второй за сутки пожар произошел на борисовском полигоне отходов

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На борисовском полигоне бытовых отходов работают спасатели и сотрудники предприятия.

Для ликвидации загорания мусора было задействовано 38 единиц техники и 89 человек: из них 14 единиц техники МЧС и 59 спасателей, сообщает МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

С прошлым пожаром боролись более пяти часов. Площадь возгорания составляла 2 га. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. В обоих пожарах пострадавших не было.

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Тэги: МЧС полигоны отходов пожар Город: Борисов

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