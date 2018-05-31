Второй за сутки пожар произошел на борисовском полигоне отходов

На борисовском полигоне бытовых отходов работают спасатели и сотрудники предприятия.

Для ликвидации загорания мусора было задействовано 38 единиц техники и 89 человек: из них 14 единиц техники МЧС и 59 спасателей, сообщает МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

С прошлым пожаром боролись более пяти часов. Площадь возгорания составляла 2 га. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. В обоих пожарах пострадавших не было.