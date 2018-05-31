Пьяный пенсионер сбил на переходе женщину с трехлетним ребенком

75-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком в тот момент, когда они переходили дорогу на зеленый.

Они госпитализированы. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости, сообщает БелТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 31 мая в 19:30 на улице Матусевича в Минске.

По мнению инспекторов ГАИ, водитель был пьян. Ранее он уже был лишен прав и неоднократно задерживался. Пенсионер судился с ГАИ, пытаясь вернуть права.