Могерини поговорила с Макеем о смертной казни и БелАЭС

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини встретилась 31 мая в Брюсселе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Они обменялись мнениями о сотрудничестве ЕС и Беларуси и деятельности по итогам саммита Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года, сообщили в Представительстве Европейского союза в Беларуси.

Они также обсудили близкое к завершающему состояние дел относительно переговоров по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства ЕС и Беларуси и договорились ускорить их завершение, что стало бы важным строительным блоком для двусторонних отношений, в том числе в отношении финансовой помощи.

Встреча также дала возможность обсудить права человека и основные свободы. Высокий представитель, вице-президент подтвердила, что реальные шаги Беларуси к обеспечению всеобщих прав человека, в том числе и в отношении применения смертной казни, являются ключевыми для формирования будущих отношений. В свете сообщений о новых казнях, совершенных в Беларуси, а также о смертных приговорах, оставленных в силе Верховным судом, Федерика Могерини подчеркнула причины решительного и однозначного неприятия Европейским союзом смертной казни при любых обстоятельствах и важность того, чтобы Беларусь ввела мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.

Высокий представитель и белорусский министр также обсудили необходимость полной прозрачности и сотрудничества в вопросах ядерной безопасности, в частности в отношении строительства новой атомной электростанции в Островце.

Федерика Могерини вновь подтвердила, что Европейский союз привержен обеспечению стабильного, демократического и процветающего будущего для Беларуси на благо ее народа и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами над достижением этой цели. ЕС начинает первую общенациональную коммуникационную кампанию, которая обратит внимание на положительные результаты сотрудничества ЕС и Беларуси для белорусов и расскажет о конкретных результатах финансируемых ЕС проектов в области экономического роста, энергоэффективности и здравоохранения.