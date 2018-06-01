В первый день лета в школах начались выпускные экзамены

1 июня в белорусских школах начались выпускные экзамены. В первый день лета 11-классники пишут изложение по белорусскому языку.

Изложение по русскому языку предстоит 11-классникам 4 июня. 6 июня – математика. Также 11-классники пройдут испытания по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускники базовой (9 классов) школы 2 июня напишут диктант по белорусскому языку, 5 июня — по русскому, математика — 7 июня.

Продлятся экзамены до 9 июня.