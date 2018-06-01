Что в Беларуси меняется с 1 июня

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Лето принесет в Беларусь немного изменений и новшеств. Обычных граждан коснется, пожалуй, лишь одно из них — с 1 июня в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет разных производителей. При этом два вида сигарет потеряют в цене.

Из продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 5 копеек вырастут цены на Minsk city и Minsk capital, некоторые виды NZ и Kent, а также Queen colibri, Matrix Blue, Portal One. На 9 копеек подорожают Rothmans Demi Click Amber.

Из продукции ООО «Табак-инвест» «Корона слим» подорожает на 2 копейки. На 5 копеек увеличатся в цене некоторые виды Sobranie. Определенные виды Winston станут дороже на 5 и 10 копеек соотвественно. На 15 копеек — Monte Carlo Silver, на 17 копеек — некоторые виды сигарет Camel. При этом «Корона, 24 сигареты» и «Корона голубая, 24 сигареты» станут дешевле на 6 копеек.

Компания «Беларусьторг» с 1 июня повышает на 5 копеек стоимость некоторых видов сигарет Kent и Winston.

С лета в Беларусь начнет ввозить сигареты СЗАО «Энерго-Оил» (этой компании и ее амбициозным планам посвящен отдельный материал на Naviny.by). На сигареты «Энерго-Оил» установлены следующие цены: 1,9 рубля на L&M Motion и L&M Compact, 2,05 рубля — L&M Blue Label, 3,1 рубля — два вида сигарет Parliament, 2,8 рубля — два вида сигарет Marlboro.

Второе «летнее» изменение касается больше экономики страны в целом и интересно больше экспертам и трейдерам. С 1 июня наша страна повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 118,5 до 131,8 доллара за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 65,1 до 72,4 доллара за 1 т, на товарные бензины — с 35,5 до 39,5 доллара за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 39,5 доллара за 1 т (была 35,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.