Вечером на МКАД «малышка» «Пежо» серьезно пострадала в ДТП с двумя «Мерседесами»
Вечером 31 мая на МКАД произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Наибольшие повреждения получила «малышка» «Пежо 107».
Сообщение об аварии поступило в МЧС в 20:04.
Столкнулись «Мерседес-Бенц GL350» 2010 г.в. под управлением мужчины 1965 г.р., «Мерседес-Бенц G55» 2010 г.в. под управлением мужчины 1966 г.р. и «Пежо 107» 2006 г.в. под управлением женщины 1983 г.р.
Спасатели деблокировали пассажирку «Пежо» 1978 г.р., которая была госпитализирована с предположительным диагнозом «ЧМТ тяжелой степени, закрытая травма грудной клетки, пневмоторакс справа, закрытая травма брюшной полости, травматический шок»,
Водитель «Пежо» и находившиеся на заднем сидении в удерживающих устройствах дети 2012 и 2015 г.р. серьезных травм не получили.
Фото МЧС
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