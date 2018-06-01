Вечером на МКАД «малышка» «Пежо» серьезно пострадала в ДТП с двумя «Мерседесами»

Вечером 31 мая на МКАД произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Наибольшие повреждения получила «малышка» «Пежо 107».

Сообщение об аварии поступило в МЧС в 20:04.

Столкнулись «Мерседес-Бенц GL350» 2010 г.в. под управлением мужчины 1965 г.р., «Мерседес-Бенц G55» 2010 г.в. под управлением мужчины 1966 г.р. и «Пежо 107» 2006 г.в. под управлением женщины 1983 г.р.

Спасатели деблокировали пассажирку «Пежо» 1978 г.р., которая была госпитализирована с предположительным диагнозом «ЧМТ тяжелой степени, закрытая травма грудной клетки, пневмоторакс справа, закрытая травма брюшной полости, травматический шок», сообщает МЧС.

Водитель «Пежо» и находившиеся на заднем сидении в удерживающих устройствах дети 2012 и 2015 г.р. серьезных травм не получили.

Фото МЧС