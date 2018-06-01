Убийство Шеремета: следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что в расследовании некоторых резонансных преступлений у правоохранителей нет серьезных результатов.

В частности он вспомнил дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, пишут «Українські новини».

Луценко заявил, что правоохранителей «есть за что критиковать, я это искренне признаю».

«В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются», — отметил генпрокурор.

Ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко связал осложнение в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета с его российским гражданством: «Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению, или допросить их».

Автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван утром 20 июля 2016 года в центре украинской столицы.

Напомним, 29 апреля в Минске на Северном кладбище на могиле журналиста состоялось открытие памятника.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета

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Тэги: Украина убийство Шеремета Персона: Юрий Луценко

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  • "Не в силе Бог, а в правде..." - радует, что слова ярчайшего представителя Русского Мира Святого Александра Невского стали жизненным принципом для Павла Шеремета, Царствие ему небесное.