Убийство Шеремета: следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что в расследовании некоторых резонансных преступлений у правоохранителей нет серьезных результатов.

В частности он вспомнил дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, пишут « Українські новини ».

Луценко заявил, что правоохранителей «есть за что критиковать, я это искренне признаю».

«В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются», — отметил генпрокурор.

Ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко связал осложнение в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета с его российским гражданством: «Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению, или допросить их».

Автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван утром 20 июля 2016 года в центре украинской столицы.

Напомним, 29 апреля в Минске на Северном кладбище на могиле журналиста состоялось открытие памятника.