В апреле в Беларуси снова больше уволили, чем приняли на работу
В апреле в Беларуси количество уволенных работников превысило число принятых на работу на 14.327 человек.
Так, уволено 64.135 человек, принято 49.808. Соотношение принятых к уволенным составило 77,7%.
Такая тенденция наблюдается несколько месяцев, за исключением февраля. В марте было уволено 50.094 человека, принято — 45.135 (превышение — 4.959, соотношение — 90,1%).
В апреле больше всего уволенных работников было в сфере промышленности — 16.970 (в том числе в обрабатывающей — 9.600). Далее следуют оптовая и розничная торговля (8.570), сельское, лесное и рыбное хозяйство (7.828), образование (6.212), здравоохранение и социальные услуги (5.823), строительство (5.740), сфера творчества, спорта, развлечения и отдыха (3.766), транспорт (3.019), администрация (1.205), наука (980), гостиничные услуги (961), информация и связь (784), энергетика (503), пишет
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