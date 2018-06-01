В апреле в Беларуси снова больше уволили, чем приняли на работу

В апреле в Беларуси количество уволенных работников превысило число принятых на работу на 14.327 человек.

Так, уволено 64.135 человек, принято 49.808. Соотношение принятых к уволенным составило 77,7%.

Такая тенденция наблюдается несколько месяцев, за исключением февраля. В марте было уволено 50.094 человека, принято — 45.135 (превышение — 4.959, соотношение — 90,1%).