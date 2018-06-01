Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область и ознакомится с обеспечением погранбезопасности страны
Александр Лукашенко 1 июня совершит рабочую поездку в Брестскую область. Во время неё глава государства ознакомится с обеспечением пограничной безопасности Беларуси.
Планируется, что в Кобринском районе глава государства посетит пограничную заставу «Дивин» Пинского пограничного отряда. Президенту доложат о принимаемых мерах по обеспечению погранбезопасности страны в целом, а также о мероприятиях по охране госграницы на участке Пинского пограничного отряда.
Александр Лукашенко ознакомится с образцами специальной техники, используемой в органах пограничной службы, элементами интегрированной системы охраны государственной границы. Он также ознакомится с организацией несения пограничной службы и условиями быта пограничников,
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