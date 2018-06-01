Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область и ознакомится с обеспечением погранбезопасности страны

Александр Лукашенко 1 июня совершит рабочую поездку в Брестскую область. Во время неё глава государства ознакомится с обеспечением пограничной безопасности Беларуси.

Планируется, что в Кобринском районе глава государства посетит пограничную заставу «Дивин» Пинского пограничного отряда. Президенту доложат о принимаемых мерах по обеспечению погранбезопасности страны в целом, а также о мероприятиях по охране госграницы на участке Пинского пограничного отряда.